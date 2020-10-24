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Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 06:38

Всё гораздо проще, чем многие подумали из-за этих шума и пыли, которую подняли.
Никто КС трогать не будет, как и его решения.
Зеленуха разводит шумиху, потому что обязан это делать - надо показывать лохторату свою борьбу с олигархатом и его ставленниками.
На самом же деле постановление КС в интересах самого клована, так как блокируется доступ и к ЕГО декларации, его родни и дружбанов тем более.
Попускают пузыри и успокоятся, зрителям предложат другую премьеру.
В общем латифундия состоялась - пара процентов власть предержащих и кланы олигархов, семь-десять процентов холуи и челядь с охраной, ну а остальные просто холопы, которым скоро закроют возможность барина менять - читай "сделают невыездными из страны".
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:35

  swan forever написав:Зеленуха разводит шумиху


Согласен, уверен что президент который боится своего чиха, не будет подставляться под тюрьму.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:20

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  PasserBy написав:Независимо от того, "хорошее" решение принял конституционный суд или нет, но оно принято в рамках законодательства. НЕЛЬЗЯ нарушать собственное законодательство просто потому, что тебе не нравится решение суда. И пока до людей это не дойдёт, никакого правового государства из Украины не получится. Будет, как в джунглях, где каждый следующий царёк отменяет все предыдущие законы

Абсолютно верно! Из за чего сыр-бор? Отменили ответственность за недостоверные данные в декларации чиновников из-за того, что нужно вносить и данные родственников. Но один человек не может нести ответственность за другого, и отвечать за то, что другой человек (пусть даже родственник) предоставил ему ложные данные. Такого нигде нет в мире... Может, к примеру, зять решил подставить тёщу или наоборот... :roll: Вопросы задействования родственников чиновников в коррупции в правовых странах решаются целым комплексом других правовых мер, обеспеченных кропотливой работой правоохранителей и не нарушающих базовые права человека. Так же из-за этого и закрыли реестры, так как в них могут отображаться данные третьих лиц (родственников).
Так что КС всё сделал правильно, в соответствии с международным правом и Конституцией Украины. А то что пытается делать Зе и Ко, очень чётко иллюстрирует, кому служат эти "слуги". Явно не народу а своим кураторам за рубежом.
Очень хорошо здесь сказано, лучше не скажешь..
GUD
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:12

  Амвросий написав:Нарушение Конституции - это запрещать публиковать имущественные декларации госслужащих, которым общество платит зарплату за то, чтобы они выполняли работу в интересах общества.

Хочешь частной жизни - нет проблем, увольняйся с госслужбы и не получай зарплату/спецпенсию у общества/государства. И тогда получаешь приватную жизнь.

Вы не различаете публичное и частное. Если человека наняли на работу (и не важно кто - "налогоплательщики" или частная фирма), тогда РАБОТОДАТЕЛЬ, да - имеет полное право контролировать действия своего служащего НО :!: лишь в рамках рабочего времени и вверенного имущества.
"С 8 до 17" можно снимать на видео чем занимается работник, а вот после 18 - начинается его частная жизнь. Выдали (вверили) работнику на закупки подотчётные $1000 - имеете право спросить с него за каждый цент, НО :!: за любые другие свои личные доходы (и расходы!) этот человек перед вами отчитывать НЕ ДОЛЖЕН.

Дальше, допустим, у меня жена (отец/мать/брат/сестра) преподаватель или врач или налоговый/таможенный инспектор или или. С какого хрена я должен выставлять (как член семьи) на публичное обозрение свою личную декларацию, если я к её РАБОТЕ ни сном ни духом?
Grover
 
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