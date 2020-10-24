Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Амвросий написав:Нарушение Конституции - это запрещать публиковать имущественные декларации госслужащих, которым общество платит зарплату за то, чтобы они выполняли работу в интересах общества.
Хочешь частной жизни - нет проблем, увольняйся с госслужбы и не получай зарплату/спецпенсию у общества/государства. И тогда получаешь приватную жизнь.
Вы не различаете публичное и частное. Если человека наняли на работу (и не важно кто - "налогоплательщики" или частная фирма), тогда РАБОТОДАТЕЛЬ, да - имеет полное право контролировать действия своего служащего НО лишь в рамках рабочего времени и вверенного имущества. "С 8 до 17" можно снимать на видео чем занимается работник, а вот после 17 - начинается его частная жизнь. Выдали (вверили) работнику на закупки подотчётные $1000 - имеете право спросить с него за каждый цент, НО за любые другие свои личные доходы (и расходы!) этот человек перед вами отчитываться НЕ ДОЛЖЕН.
Дальше, допустим, у меня жена (отец/мать/брат/сестра) преподаватель или врач или налоговый/таможенный инспектор или или. С какого хрена я должен выставлять (как член семьи) на публичное обозрение свою личную декларацию, если я к её РАБОТЕ ни сном ни духом?
GUD написав:Вопросы задействования родственников чиновников в коррупции в правовых странах решаются целым комплексом других правовых мер, обеспеченных кропотливой работой правоохранителей и не нарушающих базовые права человека. Так же из-за этого и закрыли реестры, так как в них могут отображаться данные третьих лиц (родственников).
Чотири роки декларували, а зараз різко згадали, що родичей декларувати не можна. Не подобається - нема чого лізти на держслужбу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.