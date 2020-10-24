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Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:12

  Амвросий написав:Нарушение Конституции - это запрещать публиковать имущественные декларации госслужащих, которым общество платит зарплату за то, чтобы они выполняли работу в интересах общества.

Хочешь частной жизни - нет проблем, увольняйся с госслужбы и не получай зарплату/спецпенсию у общества/государства. И тогда получаешь приватную жизнь.

Вы не различаете публичное и частное. Если человека наняли на работу (и не важно кто - "налогоплательщики" или частная фирма), тогда РАБОТОДАТЕЛЬ, да - имеет полное право контролировать действия своего служащего НО :!: лишь в рамках рабочего времени и вверенного имущества.
"С 8 до 17" можно снимать на видео чем занимается работник, а вот после 17 - начинается его частная жизнь. Выдали (вверили) работнику на закупки подотчётные $1000 - имеете право спросить с него за каждый цент, НО :!: за любые другие свои личные доходы (и расходы!) этот человек перед вами отчитываться НЕ ДОЛЖЕН.

Дальше, допустим, у меня жена (отец/мать/брат/сестра) преподаватель или врач или налоговый/таможенный инспектор или или. С какого хрена я должен выставлять (как член семьи) на публичное обозрение свою личную декларацию, если я к её РАБОТЕ ни сном ни духом?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:02

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  GUD написав:Вопросы задействования родственников чиновников в коррупции в правовых странах решаются целым комплексом других правовых мер, обеспеченных кропотливой работой правоохранителей и не нарушающих базовые права человека. Так же из-за этого и закрыли реестры, так как в них могут отображаться данные третьих лиц (родственников).

Чотири роки декларували, а зараз різко згадали, що родичей декларувати не можна. :)
Не подобається - нема чого лізти на держслужбу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:12

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  lapay написав:Не подобається - нема чого лізти на держслужбу.

Родственников никто не спрашивает.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:33

  lapay написав:Чотири роки декларували, а зараз різко згадали, що родичей декларувати не можна. :)

Некоторым людям пожизненный срок дают, а потом через 20-30 лет всплывают доказательства, что абсолютно невиновны были. Достаточно убедительно?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:45

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  vitaliy_berdinskikh написав:Родственников никто не спрашивает.

Тобто - родичі проти, а С... син їх таки закледарував? Тоді нехай подають в суд на родича чи на Україну. Тільки, чогось, таких позовів не видно.

  Grover написав:Некоторым людям пожизненный срок дают, а потом через 20-30 лет всплывают доказательства, что абсолютно невиновны были. Достаточно убедительно?

Повторюсь. Якщо в родичів чи чиновників є збитки від декларування - шагом марш в суд. Нема бажаючих? Значить, і проблема висмоктана з пальця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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