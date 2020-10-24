Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Додано: Суб 31 жов, 2020 16:12

Амвросий написав: Нарушение Конституции - это запрещать публиковать имущественные декларации госслужащих, которым общество платит зарплату за то, чтобы они выполняли работу в интересах общества.



Хочешь частной жизни - нет проблем, увольняйся с госслужбы и не получай зарплату/спецпенсию у общества/государства. И тогда получаешь приватную жизнь. Нарушение Конституции - это запрещать публиковать имущественные декларации госслужащих, которым общество платит зарплату за то, чтобы они выполняли работу в интересах общества.Хочешь частной жизни - нет проблем, увольняйся с госслужбы и не получай зарплату/спецпенсию у общества/государства. И тогда получаешь приватную жизнь.

РАБОТОДАТЕЛЬ

Вы не различаете публичное и частное. Если человека наняли на работу (и не важно кто - "налогоплательщики" или частная фирма), тогда, да - имеет полное право контролировать действия своего служащего НОлишь в рамках рабочего времени и вверенного имущества."С 8 до 17" можно снимать на видео чем занимается работник, а вот после 17 - начинается его частная жизнь. Выдали (вверили) работнику на закупки подотчётные $1000 - имеете право спросить с него за каждый цент, НОза любые другие свои личные доходы (и расходы!) этот человек перед вами отчитываться НЕ ДОЛЖЕН.Дальше, допустим, у меня жена (отец/мать/брат/сестра) преподаватель или врач или налоговый/таможенный инспектор или или. С какого хрена я должен выставлять (как член семьи) на публичное обозрение свою личную декларацию, если я к её РАБОТЕ ни сном ни духом?