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Зеленський підготував
законопроєкт про припинення...

Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:01

  lapay написав:Тому суддям КС не треба було переходити межу.

Функция Конституционного суда состоит исключительно в проверке чего-либо на соответствие Конституции. И ВСЁ. То, что положения действующей Конституции идут в разрез с революционными лозунгами - это не их проблемы.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:11

Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

  Grover написав:Функция Конституционного суда состоит исключительно в проверке чего-либо на соответствие Конституции. И ВСЁ. То, что положения действующей Конституции идут в разрез с революционными лозунгами - это не их проблемы.

В Конституції нічого про родичів не написано. КСУ і так скасував відповідальність за недостовірне декларування, тому і обмежувати декларування тільки чиновником не має сенсу. Він може написати, що родичі голі і босі, і йому за це нічого не буде.
Ну, якщо хоче отримати посаду, то напише правду. Тут вже вільний вибір. Хай скажуть дякую, що на поліграфі не перевіряють, як силовіків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:42

  lapay написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Какой татка? При чём тут его карманы? Татка может в селе жить на пенсию, в то время как сын чиновник в городе.

Треба ясніше висловлювати свою думку, хто ким працює.

Не важно чиновник сын или отец, мать или отец - у меня вообще не звучали эти слова.

Есть чиновник и есть его родственники за которых он должен отчитываться. Желания родственников никто не спрашивает. Да и как бы вообще немного странно ориентироваться на мнение родственников в вопросе идти или нет в политики или на государственную службу.

Банальный пример: мои родители не разделяют мои политические взгляды - так что, мне надо под них подстраиваться? Или не идти в депутаты только потому что родители против?
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vitaliy_berdinskikh
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