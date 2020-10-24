Функция Конституционного суда состоит исключительно в проверке чего-либо на соответствие Конституции. И ВСЁ. То, что положения действующей Конституции идут в разрез с революционными лозунгами - это не их проблемы.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:01
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:11
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
В Конституції нічого про родичів не написано. КСУ і так скасував відповідальність за недостовірне декларування, тому і обмежувати декларування тільки чиновником не має сенсу. Він може написати, що родичі голі і босі, і йому за це нічого не буде.
Ну, якщо хоче отримати посаду, то напише правду. Тут вже вільний вибір. Хай скажуть дякую, що на поліграфі не перевіряють, як силовіків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:42
Не важно чиновник сын или отец, мать или отец - у меня вообще не звучали эти слова.
Есть чиновник и есть его родственники за которых он должен отчитываться. Желания родственников никто не спрашивает. Да и как бы вообще немного странно ориентироваться на мнение родственников в вопросе идти или нет в политики или на государственную службу.
Банальный пример: мои родители не разделяют мои политические взгляды - так что, мне надо под них подстраиваться? Или не идти в депутаты только потому что родители против?
Mind the gap.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:46
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
Написано, причем написано так что это не возможно изменить законом:
Я сейчас не хочу углублятся в тему насколько закон о декларировании для чиновников отвечает это норме, но точно и без юридического образования понятно что декларирование для родственников причем без их согласия и не ими, а чиновником - противоречит этой норме. Почему не заметили этого раньше - вопрос к тем кто писал и принимал этот закон.
Хотя о чём говорить когда у нас Кабмин своим решением против всяких законов закрывает бизнес, вводит запреты на перемещение, на массовые собрания, обязывает носить намордники.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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