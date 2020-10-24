Функция Конституционного суда состоит исключительно в проверке чего-либо на соответствие Конституции. И ВСЁ. То, что положения действующей Конституции идут в разрез с революционными лозунгами - это не их проблемы.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:01
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:11
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
В Конституції нічого про родичів не написано. КСУ і так скасував відповідальність за недостовірне декларування, тому і обмежувати декларування тільки чиновником не має сенсу. Він може написати, що родичі голі і босі, і йому за це нічого не буде.
Ну, якщо хоче отримати посаду, то напише правду. Тут вже вільний вибір. Хай скажуть дякую, що на поліграфі не перевіряють, як силовіків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:42
Не важно чиновник сын или отец, мать или отец - у меня вообще не звучали эти слова.
Есть чиновник и есть его родственники за которых он должен отчитываться. Желания родственников никто не спрашивает. Да и как бы вообще немного странно ориентироваться на мнение родственников в вопросе идти или нет в политики или на государственную службу.
Банальный пример: мои родители не разделяют мои политические взгляды - так что, мне надо под них подстраиваться? Или не идти в депутаты только потому что родители против?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:46
Re: Зеленський підготував законопроєкт про припинення...
Написано, причем написано так что это не возможно изменить законом:
Я сейчас не хочу углублятся в тему насколько закон о декларировании для чиновников отвечает это норме, но точно и без юридического образования понятно что декларирование для родственников причем без их согласия и не ими, а чиновником - противоречит этой норме. Почему не заметили этого раньше - вопрос к тем кто писал и принимал этот закон.
Хотя о чём говорить когда у нас Кабмин своим решением против всяких законов закрывает бизнес, вводит запреты на перемещение, на массовые собрания, обязывает носить намордники.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:23
Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.
И никаких "кроме случаев" для данной статьи не предусмотрено.
Далее, статья УК о "незаконном обогащении" - вы её хоть в глаза видели?
Там суть: если человек не может объяснить откуда у него (и автоматом у членов его семьи) обнаружилось много денег, то наступает уголовная ответственность. ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД. Деньги - это не наркотики или оружие, только факта выявления которых достаточно, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Наркотики в любом виде однозначно незаконны, а вот деньги - могут быть как незаконны так и законны, при чём независимо от их количества. И, если подозреваемое/обвиняемое лицо идёт в отказ по 63 статье, то нужно именно доказать незаконность (вину) получения таких денег. Так устроен УК Статья 62. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
Ещё, п.4 этой же статьи - там идёт отсылка на 7 и 8 пункты ЗУ "О предотвращении коррупции". А в этих пунктах сплошь и рядом обязанность отчитываться о капиталах и источниках доходов (в том числе зарубежных) родственников.
Так вот, если бы у меня был родственник-госслужащий и потребовал бы у меня отчитываться о моей собственности в связи с ЕГО работой, то был бы он послан в длительную пешую прогулку дремучим-дремучим лесом. Равно как и НАПК следом.
И ещё: Статья 67 КУ обязывает граждан ежегодно подавать налоговые декларации.
Наказание за неподачу таковой декларации предусмотрено ст.120 НКУ и заключается в виде небольшого штрафа и не является уголовным.
А вот для госслужащих, получается, "уголовка" за неподачу?
Это прямое нарушение ст.24 КУ Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
И вы мне ещё будете доказывать, что решение КС неправомерно?!
Додано: Нед 01 лис, 2020 01:37
Статья указана правильная, но к общественному доступу к декларациям отношение имеет второй абзац:
т.е. если очень захотеть, то "за уши притянуть" таки можно и даже декларации родственников "в интересах экономического благосостояния". Но вот этот момент именно КС должен трактовать уместно ли данное действо потому, что с одной стороны как бы есть "закон и его обоснованность", но с другой "сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия".
Вердикт КС большинством голосов судейского состава получен.
|