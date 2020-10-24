Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Додано: Нед 01 лис, 2020 01:23

lapay написав: В Конституції нічого про родичів не написано. В Конституції нічого про родичів не написано.

И никаких "кроме случаев" для данной статьи не предусмотрено.

независимо от их количества

не является уголовным

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.Далее, статья УК о "незаконном обогащении" - вы её хоть в глаза видели?Там суть: если человек не может объяснить откуда у него (и автоматом у членов его семьи) обнаружилось много денег, то наступает уголовная ответственность. ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД. Деньги - это не наркотики или оружие, только факта выявления которых достаточно, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Наркотики в любом виде однозначно незаконны, а вот деньги - могут быть как незаконны так и законны, при чём. И, если подозреваемое/обвиняемое лицо идёт в отказ по 63 статье, то нужно именно доказать незаконность (вину) получения таких денег. Так устроен УКСтатья 62. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.Ещё, п.4 этой же статьи - там идёт отсылка на 7 и 8 пункты ЗУ "О предотвращении коррупции". А в этих пунктах сплошь и рядом обязанность отчитываться о капиталах и источниках доходов (в том числе зарубежных) родственников.Так вот, если бы у меня был родственник-госслужащий и потребовал бы у меня отчитываться о моей собственности в связи с ЕГО работой, то был бы он послан в длительную пешую прогулку дремучим-дремучим лесом. Равно как и НАПК следом.И ещё: Статья 67 КУ обязывает граждан ежегодно подавать налоговые декларации.Наказание за неподачу таковой декларации предусмотрено ст.120 НКУ и заключается в виде небольшого штрафа иА вот для госслужащих, получается, "уголовка" за неподачу?Это прямое нарушение ст.24 КУимеют равные конституционные права и свободы иИ вы мне ещё будете доказывать, что решение КС неправомерно?!