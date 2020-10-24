Зеленський підготував законопроєкт про припинення...

Вы хоть сами понимаете, что пишете?
"Родственник" своё согласие на публикацию его конфеденциальных данных (налоговой декларации) в открытом доступе давал?
В народе такое называется "без меня меня женили". Подумайте над смыслом на досуге.
И покажите мне где в ТК Украины есть пункт дающий право работодателю при приёме на работу требовать у кандидата на должность информацию о третьих лицах. Чтобы было понятно приведу наглядный пример: "У вас сын есть? Сколько у сына денег на банковских счетах и в каких?".