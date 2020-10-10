RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Треба розуміти реалії":
в Кабміні остаточно...

"Треба розуміти реалії": в Кабміні остаточно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:11

"Треба розуміти реалії": в Кабміні остаточно...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський зазначає, що питання про реалізацію в Україні проекту вакуумного поїзда Hyperloop на сьогодні знято з порядку денного.

Дивися повний текст \"Треба розуміти реалії\": в Кабміні остаточно відхрестилися від ідеї будувати Hyperloop.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90957
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:12

То есть Олимпиада и создание собственной ракеты - это более перспективные "реалии" для распила бабла?
Dobrofey
 
Повідомлень: 988
З нами з: 24.04.09
Подякував: 139 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:20

омелян расплачется.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба...
R2 » П'ят 23 жов, 2020 08:21
2 180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 08:46
pmdunavesta
"Треба рятувати" — Гетманцев про проєкт бюджету
R2 » П'ят 09 жов, 2020 12:18
2 236
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 00:52
eduard_k
Мінекономіки остаточно скасувало обов'язковість Книги...
R2 » Сер 07 жов, 2020 09:37
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 10:24
pmdunavesta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.