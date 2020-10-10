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"Треба розуміти реалії": в Кабміні остаточно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський зазначає, що питання про реалізацію в Україні проекту вакуумного поїзда Hyperloop на сьогодні знято з порядку денного.
Дивися повний текст \"Треба розуміти реалії\": в Кабміні остаточно відхрестилися від ідеї будувати Hyperloop
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:12
То есть Олимпиада и создание собственной ракеты - это более перспективные "реалии" для распила бабла?
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Dobrofey
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:20
омелян расплачется.
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