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"Треба розуміти реалії":
в Кабміні остаточно...

"Треба розуміти реалії": в Кабміні остаточно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:11

"Треба розуміти реалії": в Кабміні остаточно...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський зазначає, що питання про реалізацію в Україні проекту вакуумного поїзда Hyperloop на сьогодні знято з порядку денного.

Дивися повний текст \"Треба розуміти реалії\": в Кабміні остаточно відхрестилися від ідеї будувати Hyperloop.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:12

То есть Олимпиада и создание собственной ракеты - это более перспективные "реалии" для распила бабла?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:20

омелян расплачется.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:29

У нас Укр зализныця цены на билет не сложит, а здесь цена будет дороже чем с И.Маском на луну слетать. Вагоны совдеповские конченые не поменяют, а лезут в сферу фантастики.
велвел
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:17

а министерство инфраструктуры повторно освятили?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:22

і отак аби тема для пустих балачок і жартів була
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:06

То есть мы не вторая Франция? Вот ведь незадача! Ничего, вакцину свою сделаем - это практически гиперлупа. Так и назовем. Да и денег надо на порядок меньше, хватит и $4 лярдов.
astatempo
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