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Димові шашки і "квиток" до
Ростова: під КС зібралися...

Димові шашки і "квиток" до Ростова: під КС зібралися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:28

Димові шашки і "квиток" до Ростова: під КС зібралися...

Пропонуємо до обговорення:
За словами організаторів, вони зібралися, щоб захистити проєвропейський вектор України.

Дивися повний текст Димові шашки і \"квиток\" до Ростова: під КС зібралися незадоволені рішенням суддів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:28

и почему полиция не разгоняет этот бедлам?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:48

Возможно она его курирует. Деньги же выделили, нужно отрабатывать.
Nicolas21
 
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