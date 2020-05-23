За словами організаторів, вони зібралися, щоб захистити проєвропейський вектор України.
Дивися повний текст Димові шашки і \"квиток\" до Ростова: під КС зібралися незадоволені рішенням суддів.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:28
Димові шашки і "квиток" до Ростова: під КС зібралися...
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Дивися повний текст Димові шашки і \"квиток\" до Ростова: під КС зібралися незадоволені рішенням суддів.
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