Кожному з нас важливо бути особливо пильними при оформленні позик.
Дивися повний текст 🎃 Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас справжнім жахом? (тест).
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17
Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 🎃 Чи зможете зробити так, щоб кредит не виявився для вас справжнім жахом? (тест).
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:17
Кто выше кинг-конга?
Почему кредитная история появится раньше,если кредит первый?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:44
Кто знает, что эти петушки называют кредитной историей Может быть факт запроса в бюро уже является кредитной историей
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:06
Кредитна історія у вас може бути порожньою, а може бути один-декілька записів про кредитні ліміти на картках, запити банків де вам відкривались рахунки ітп. Я жодного разу не брав кредитів, але коли зробив запит в бюро кредитних історій (знайшов сервіс де це дозволяють зробити раз в рік безкоштовно) - побачив кілька записів із банків де маю відкриті рахунки, інформацію про "відкриту кредитну лінію" яка виявилась кредитним лімітом на одній із карток ну і дати коли банки шукали інформацію про мене :)
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:13
пропаганда кредитов и заодно прощупывание количества потенциальных заемщиков на сайте. Как же это уныло.
а проверить в конце - кто не купился, что реально слабо?
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