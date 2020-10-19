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Кабмін підвищив ставку за
пацієнта для сімейних лікарів

Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:18

Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення капітаційної ставки за пацієнтів для сімейних лікарів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:18

От этого улучшится обслуживание пациентов? БРЕД.
sena_2008atp
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