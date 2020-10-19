Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення капітаційної ставки за пацієнтів для сімейних лікарів.
Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:18
Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів
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Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
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