Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення капітаційної ставки за пацієнтів для сімейних лікарів.
Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:18
Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів
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Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:08
Мне непонятно о большой нагрузке на семейных врачей. Я пенсионер, не болею, естественно, к врачу не обращаюсь. Так что, я такой здоровый уникум?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:16
Моя семья из 4 человек за 5 лет обращались к врачам только за бюрократией для поступления в садик, школу
Парацетамол в таблетках и сами себе можем выписать, вместо свечей в анал с тем же действием, которые так любят выписывать врачи
Лучше бы наличкой давали эти деньги людям на руки, после чего, если хочется, относи их врачу, не хочешь, трать по своему усмотрению
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