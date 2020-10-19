Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення капітаційної ставки за пацієнтів для сімейних лікарів.
Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:18
Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підвищив ставку за пацієнта для сімейних лікарів.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:08
Мне непонятно о большой нагрузке на семейных врачей. Я пенсионер, не болею, естественно, к врачу не обращаюсь. Так что, я такой здоровый уникум?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:16
Моя семья из 4 человек за 5 лет обращались к врачам только за бюрократией для поступления в садик, школу
Парацетамол в таблетках и сами себе можем выписать, вместо свечей в анал с тем же действием, которые так любят выписывать врачи
Лучше бы наличкой давали эти деньги людям на руки, после чего, если хочется, относи их врачу, не хочешь, трать по своему усмотрению
Додано: Суб 31 жов, 2020 00:12
60 копеек должны повысить доверие к подушевой ставке! Не, ну а как же, 48 копеек - это уже нет таких денег!
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