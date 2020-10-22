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Хто в Україні може їздити без страхового поліса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:59
Пропонуємо до обговорення:
Автомобілістам розповіли, хто має повне право на керування транспортним засобом без страхового полісу
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