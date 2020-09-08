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Rozetka розпочала продажі
власного бренду техніки - ЗМІ

Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:01

Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
В асортименті - від газонокосарок до електробритв.

Дивися повний текст Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:01

Я давно подозревал что настоящее немецкое качество приходит сразу после регистрации в Германии ;)
Igorten
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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