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Дивися повний текст Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:01
Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ
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Дивися повний текст Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:01
Я давно подозревал что настоящее немецкое качество приходит сразу после регистрации в Германии ;)
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:54
Ох и "айдентика". 4 буквы
За Виталия Наливкина!
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:24
RZTK – это новый уникальный бренд техники, сочетающий в своей продукции настоящее немецкое качество, инновационные корейские технологии и доступные украинские цены.
Про Китай забыли написать.
Че, китаем и не пахнет?
На немецкое сейчас в Украине только лохи ведутся. :D
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