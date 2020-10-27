Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.
Дивися повний текст Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:19
Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:52
Они их еще и сортируют ? Я как бы смотрел, у нас бомжи сортировкой занимаются, прямо в мусоросборниках. А оно вот как оказывается
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