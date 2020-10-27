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Уряд виокремив ще один
комунальний тариф для населення

Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:19

Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Дивися повний текст Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:19

снова в столовой КМУ уху подавали ...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:52

Они их еще и сортируют ? Я как бы смотрел, у нас бомжи сортировкой занимаются, прямо в мусоросборниках. А оно вот как оказывается ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:58

Никто ничего не перерабатывает,привезли и выбросили на свалку.Нашим ворам просто нужно поднять цены.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:59

Scotch ага и самое главное таких переработок мусора даже в проекте нет на будущее :twisted:
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 06:52

Igorten Логично плату за сортировку - направить им.
Зарегистрировать бомжей-сортировщиков, начислять трудовой стаж и предоставить все социальные гарантии.
Постановление - есть.
Что будет по факту: суммы, и не малые, уйдут "на лево" куму-свату-брату.
Вопрос: почему молчит Антикоррупционный орган ? где "активисты" с факЭлами ?
и ЕС с "чувством глубокой озабоченности" ?
Марта
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:06

  Марта написав:Igorten Логично плату за сортировку - направить им.
Зарегистрировать бомжей-сортировщиков, начислять трудовой стаж и предоставить все социальные гарантии.
Постановление - есть.
Что будет по факту: суммы, и не малые, уйдут "на лево" куму-свату-брату.
Вопрос: почему молчит Антикоррупционный орган ? где "активисты" с факЭлами ?
и ЕС с "чувством глубокой озабоченности" ?

А банкомат на свалках поставить куда эти деньги перечислять. Вы, кстати, хоть на одной свалке были и их тружеников видели не говоря о нюхали?
Не удивлюсь что половина или разучилась, или никогда не умела читать и писать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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