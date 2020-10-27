Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.
Дивися повний текст Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:19
Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд виокремив ще один комунальний тариф для населення.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:52
Они их еще и сортируют ? Я как бы смотрел, у нас бомжи сортировкой занимаются, прямо в мусоросборниках. А оно вот как оказывается
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:58
Никто ничего не перерабатывает,привезли и выбросили на свалку.Нашим ворам просто нужно поднять цены.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:59
Scotch ага и самое главное таких переработок мусора даже в проекте нет на будущее
Додано: Суб 31 жов, 2020 06:52
Igorten Логично плату за сортировку - направить им.
Зарегистрировать бомжей-сортировщиков, начислять трудовой стаж и предоставить все социальные гарантии.
Постановление - есть.
Что будет по факту: суммы, и не малые, уйдут "на лево" куму-свату-брату.
Вопрос: почему молчит Антикоррупционный орган ? где "активисты" с факЭлами ?
и ЕС с "чувством глубокой озабоченности" ?
Додано: Суб 31 жов, 2020 14:06
А банкомат на свалках поставить куда эти деньги перечислять. Вы, кстати, хоть на одной свалке были и их тружеников видели не говоря о нюхали?
Не удивлюсь что половина или разучилась, или никогда не умела читать и писать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 31 жов, 2020 16:07
shapo при чём "нюхали" к отдельной платёжке !? Есть утверждённый тариф, со всеми заложенными составляющими.
Или вы предлагаете разделить 1 тариф на все звенья ?
1 платёж - работа водителя мусоровоза. 2- бензин машине. 3- погрузка-выгрузка мусора... и т.д. ?
Додано: Суб 31 жов, 2020 19:18
Я предлагаю идиотизм помноженный на вымогательство власти соотнести с реалиями страны и иногда внимательно глядеть на тех негодяев которые учреждают очередные "тарифы" для обирания населения.
В Украине есть только один устаревший мусоросжигательный завод в Киеве, остальная страна ,включая Киев, стремительно прирастает вонючими,токсичными свалками ставя крест на черноземах которые когда-то отсюда вывозили.
В дворах нет никаких раздельных сборников для разных отходов которые давным-давно есть в цивилизованных странах, но не в африканской стране под названием Украина.
А если бы и были кто и где будет их перерабатывать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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