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НБУ спрогнозував зростання
цін на нафту і газ

НБУ спрогнозував зростання цін на нафту і газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:22

НБУ спрогнозував зростання цін на нафту і газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в інфляційних звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

Дивися повний текст НБУ спрогнозував зростання цін на нафту і газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:22

Объясните,как в Украине получается цена 7000гр за 1000м3.Покажите расчёт.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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