Про це йдеться в інфляційних звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.
Дивися повний текст НБУ спрогнозував зростання цін на нафту і газ.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:22
НБУ спрогнозував зростання цін на нафту і газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ спрогнозував зростання цін на нафту і газ.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:22
Объясните,как в Украине получается цена 7000гр за 1000м3.Покажите расчёт.
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