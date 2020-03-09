Будівельники розпочали встановлювати три великі металоконструкції Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
Дивися повний текст На Подільсько-Воскресенському мості розпочали встановлювати ще три великі металоконструкції (відео).
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:11
На Подільсько-Воскресенському мості розпочали...
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Дивися повний текст На Подільсько-Воскресенському мості розпочали встановлювати ще три великі металоконструкції (відео).
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:11
такое впечатление, что что-либо на этом мосту делают только перед выборами...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:06
Тракторист
Вроде ж выборы уже прошли в Киеве.
Там просто на левом берегу еще работы на пару лет при условии наличия финансирования
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:13
будет ещё 2-й тур, а народ у нас балованный...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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