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На Подільсько-Воскресенському
мості розпочали...

На Подільсько-Воскресенському мості розпочали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:11

На Подільсько-Воскресенському мості розпочали...

Пропонуємо до обговорення:
Будівельники розпочали встановлювати три великі металоконструкції Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Дивися повний текст На Подільсько-Воскресенському мості розпочали встановлювати ще три великі металоконструкції (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:11

такое впечатление, что что-либо на этом мосту делают только перед выборами...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:06

Тракторист
Вроде ж выборы уже прошли в Киеве.
Там просто на левом берегу еще работы на пару лет при условии наличия финансирования
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:13

  Angelo77 написав:Вроде ж выборы уже прошли в Киеве.
Там просто на левом берегу еще работы на пару лет при условии наличия финансирования

будет ещё 2-й тур, а народ у нас балованный... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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