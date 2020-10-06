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Обираємо ламінат залежно від
його класу зносостійкості

Обираємо ламінат залежно від його класу зносостійкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:52

Обираємо ламінат залежно від його класу зносостійкості

Пропонуємо до обговорення:
Нерідко виробники ламінату акцентують увагу на тому, що ламіновані покриття можуть монтуватися у всіх видах приміщень, незалежно від рівня вологості й експлуатаційного навантаження. І це дійсно правда, але тільки за умови, що ви плануєте купити ламінат певного класу зносостійкості. Далі ми розберемося, що таке класи ламінату, і де купити ламінат у Києві найвигідніше.

Дивися повний текст Обираємо ламінат залежно від його класу зносостійкості.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:52

Так расписали про классы истирания, что даже не поленился на сайт зайти.
А там даже фильтра такого нет. Или он мне в глаза не бросился.
Вот я и вышел. Без покупки
alex77
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:27

А обои когда толкать будем?

Вы главное побольше комментариев трите. 100% успешнее станете.
Помните, когда коменты за 100+ выходили?
А сейчас за 10+ большая редкость.
Ну как там ламинат? Покупают?
p_a_l
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