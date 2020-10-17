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Київ у "помаранчевій зоні": чи закриють столицю до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:17
Пропонуємо до обговорення:
Кількість інфікованих стрімко збільшується з кожним днем.
Дивися повний текст Київ у \"помаранчевій зоні\": чи закриють столицю до Нового року
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