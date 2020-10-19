Річем в листопаді підвищення в багатьох регіонах виявилося вельми відчутним - 25-30%.
Дивися повний текст Подорожчання газу: 5 способів економії.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:17
Подорожчання газу: 5 способів економії
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Дивися повний текст Подорожчання газу: 5 способів економії.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:17
а почему нет самого главного способа экономить - не платить по грабительским тарифам?...
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