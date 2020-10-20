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Подорожчання газу:
5 способів економії

Подорожчання газу: 5 способів економії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:17

Подорожчання газу: 5 способів економії

Пропонуємо до обговорення:
Річем в листопаді підвищення в багатьох регіонах виявилося вельми відчутним - 25-30%.

Дивися повний текст Подорожчання газу: 5 способів економії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:13

С таким подходом можно еще с десяток способов посоветовать.
Например. Заняться сексом для согрева. От трения тепло выделяется.
Чаще дышать, при выдохе изо рта выходит теплый углекислый газ, нагревающий комнату.

И тд.
p_a_l
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