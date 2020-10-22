Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Дивися повний текст В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:01
В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:01
Растолчите и смешайте ремдесевир и ИВЛ, расплавьте и выдуйте тесты на антиген. Отходы от производства можете расфасовать, как вакцину. И быстрее, и дешевле.
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