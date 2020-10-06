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Ще дві країни ЄС запровадили локдаун: що заборонили і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:53
Пропонуємо до обговорення:
У Франції в п'ятницю, 30 жовтня, набув чинності частковий локдаун, який триватиме до 1 грудня. У свою чергу Німеччина відправляє всіх на посилений карантин з понеділка, 2 листопада.
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