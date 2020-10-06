RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще дві країни ЄС запровадили
локдаун: що заборонили і...

Ще дві країни ЄС запровадили локдаун: що заборонили і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:53

Ще дві країни ЄС запровадили локдаун: що заборонили і...

Пропонуємо до обговорення:
У Франції в п'ятницю, 30 жовтня, набув чинності частковий локдаун, який триватиме до 1 грудня. У свою чергу Німеччина відправляє всіх на посилений карантин з понеділка, 2 листопада.

Дивися повний текст Ще дві країни ЄС запровадили локдаун: що заборонили і закрили.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90969
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dear_Sir і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Локдаун в дії: карантин змусив закритися відому київську...
R2 » Сер 28 жов, 2020 14:48
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 14:49
Slon_Nosov
Локдаун для бізнесу: хто виживе
R2 » Чет 22 жов, 2020 20:47
9 529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 10:32
_hunter
Для туристів з України відкрито 52 країни: додалося 4
R2 » Сер 30 вер, 2020 13:02
7 426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 11:24
vzalkaloff_twink

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.