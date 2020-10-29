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Нацбанк пояснив падіння
доходів українців

Нацбанк пояснив падіння доходів українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:05

Нацбанк пояснив падіння доходів українців

Пропонуємо до обговорення:
Доходи українських домогосподарств в II кварталі знизилися в реальному і номінальному вимірі головним чином через скорочення зарплати.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:06

"Доходы украинских домохозяйств во II квартале снизились в реальном и номинальном измерении главным образом из-за сокращения зарплаты"
А как же мантра, что зарплата только растёт потому, что гуманное правительство повышает минималку? :O
moveton
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