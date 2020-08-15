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На 7 ділянках столичних вулиць до 1 квітня скасовується...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Дивися повний текст На 7 ділянках столичних вулиць до 1 квітня скасовується дозвіл на швидкість руху у 80 км/год
.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:49
надо денег поднастричь, где камеры стоят)))
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