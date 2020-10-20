В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад 72 млн гривень злочинних доходів.
Дивися повний текст Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:01
Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:01
Предпоследний абзац очень правильный. Получил доход преступным путём - обязательно задекларируй и заплати НДФЛ. А иначе ... про тебя новость напишут.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|