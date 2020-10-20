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Податкова викрила схему
легалізації фізособою понад 72...

Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:01

Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад 72 млн гривень злочинних доходів.

Дивися повний текст Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:01

Предпоследний абзац очень правильный. Получил доход преступным путём - обязательно задекларируй и заплати НДФЛ. А иначе ... про тебя новость напишут.
moveton
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