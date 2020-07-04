Машини з традиційними силовими установками припинять виробляти в КНР уже через 15 років.
Дивися повний текст Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19
Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19
А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?
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