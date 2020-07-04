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Китай відмовиться від
двигунів внутрішнього згоряння

Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19

Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння

Пропонуємо до обговорення:
Машини з традиційними силовими установками припинять виробляти в КНР уже через 15 років.

Дивися повний текст Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19

А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:35

  0mage0 написав:А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?


Водородные - нет, электрические на топливных элементах.
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:02

  avax написав:
  0mage0 написав:А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?


Водородные - нет, электрические на топливных элементах.


А сколько нужно сжечь бензина чтобы сделать литр водорода? :D
Зе-Чмо
p_a_l
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