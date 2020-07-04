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Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння
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Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19
Пропонуємо до обговорення:
Машини з традиційними силовими установками припинять виробляти в КНР уже через 15 років.
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R2
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Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19
А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?
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0mage0
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:35
0mage0 написав:
А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?
Водородные - нет, электрические на топливных элементах.
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avax
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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:02
avax написав: 0mage0 написав:
А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?
Водородные - нет, электрические на топливных элементах.
А сколько нужно сжечь бензина чтобы сделать литр водорода?
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Суб 31 жов, 2020 15:29
p_a_l написав:
А сколько нужно сжечь бензина чтобы сделать литр водорода?
Водород производится с помощью электричества.
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Grover
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Додано: Нед 01 лис, 2020 03:05
А электричество в Китае из угля..
Скоро(R)
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antonivs3
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