Машини з традиційними силовими установками припинять виробляти в КНР уже через 15 років.
Дивися повний текст Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19
Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:19
А водневі це хіба не внутрішнього згоряння? А гібридні хіба не мають у складі двигун внутрішнього згоряння?
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:35
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:02
А сколько нужно сжечь бензина чтобы сделать литр водорода?
Зе-Чмо
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:29
Додано: Нед 01 лис, 2020 07:08
Re: Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння
Электричество хоть из угля, хоть из бензина - все равно экологичнее автомобильных ДВС. ДВС никогда не дотянуться до генераторов электростанций ни по КПД ни по степени очистки отработанных газов. Для этого надо вагон за автомобилем таскать.
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