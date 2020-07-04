Китай відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
p_a_l написав:А сколько нужно сжечь бензина чтобы сделать литр водорода?
Водород производится с помощью электричества.
Хорошо. Переведу на понятный язык. Сколько нужно спалить мазута или угля чтобы сделать электричество с помощью которого собираются делать водород и алюминий для производства водорода? Тут еще нужно учесть КПД таких процессов.
По моему все равно как бить. В лоб или полбу.
Нисколько не нужно мазута или угля, при условии что энергия производится АЭС либо солнечными батареями / ветряками. Во всех случаях выброс CO2 будет нулевым. Баланс температуры на Земле держится за счет 3 молекул CO2 на 1000 молекул воздуха - Земля отражает солнечное тепло в космос, за счет этих 3х молекул часть тепла задерживается. Человечество ежегодно "выбрасывает" 30 млрд тонн CO2 (для сравнения все действующие вулканы выбрасывают 0.5 млрд). CO2 задерживает тепло (количество молеклу в воздухе CO2 увеличивается=больше отражения тепла обратно на Землю), что приводит к парниковому эффекту. В результате океан нагревается, ледники тают. Океан - черный, ледники - белые, соответственно площадь черного еще больше увеличивается, что еще больше поглощает тепло и нагревает океан. Плюс ко всему это приводит к таянию и гниению древних залежей органики = еще больше выброс CO2. Мы нарушаем баланс и вызываем цепную реакцию, нашим правнукам не позавидуешь при таких темпах. Посему китайцы все правильнод делают, но пораньше бы.
І як наші 30 млрд тонн виглядають на фоні 220+330=550 млрд шорічного вивільнення природнім шляхом? Чи хтось тут забув-що СО2 це хорч для фотосинтезу і чим більше його в повітрі-тим краще розвиваються рослини?
І як наші 30 млрд тонн виглядають на фоні 220+330=550 млрд шорічного вивільнення природнім шляхом? Чи хтось тут забув-що СО2 це хорч для фотосинтезу і чим більше його в повітрі-тим краще розвиваються рослини?
То, что вырабатывает океан + гниение органики = перерабатывается растениями. Только растений больше не становится. Как раз наши 30 млрд (+ вырубка лесов и нарушает баланс). На годе - незаметно, за 10 лет - представьте, что минимум на 300 млрд непереработанного CO2 становится больше. Дальше я уже описал, к какой цепной реакции это приводит.
nebiros написав:Дальше я уже описал, к какой цепной реакции это приводит.
Є таке поняття - саморегуляція.... Так от там описано,як збільшується врожайність від збільшення рівня СО2 Тобто Чим більше людей-тим більше викидів СО2, але одночасно тим більше харчів ці люди потребують...
https://agroexpert.ua/so2-zhyvlennia-z-povitria/ Результати експериментів за методом FACE показали, що підвищення вмісту CO2 із 380 до 550 ppm збільшило врожай рису на 12%, пшениці на 13% і сої на 14%. Що стосується С4-рослин (кукурудзи і сорго), то вони відреагували несуттєвим збільшенням врожайності. Врожай тих самих культур у ізольованих камерах (парниках, теплицях) збільшувався на 19–32%.
Підвищення вмісту СО2 на 300 ррm збільшувало суху масу рослин сої в середньому на 50%, а на 600 ррm – на 93%. Визначалося як незначне (в межах 8–11%), так і вельми істотне (в межах 85–92%) підвищення біомаси рослин. Така неоднозначність результатів може бути наслідком дії підвищеної концентрації СО2 в різних умовах освітлення, мінерального живлення та температури.
А щоб збільшити вміст вуглекислого газу з 380 сьогоднішніх до 550 - треба сотні років.... і єдине до чого це приведе - це збільшення врожайності. ПС Тільки не треба користуватись страшилками на кшталт - з 380 до 550 - це збільшення вмісту вуглекислого газу на 50%.... Бо сьогодні цей вміст( в повітрі) становить 0,04% Вміст СО2 в повітрі яке ми видихаємо - до 4% Таким чином збільшення СО2 з 0,04% на 50% до 0,06% на протязі сотні років - нам не зашкодить ніяк від взагалі.