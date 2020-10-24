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Українцям стали частіше пропонувати
роботу за кордоном -...

Українцям стали частіше пропонувати роботу за кордоном -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:36

Українцям стали частіше пропонувати роботу за кордоном -...

Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць кількість вакансій за кордоном виросла на 21%.

Дивися повний текст Українцям стали частіше пропонувати роботу за кордоном - Opendatabot.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:36

Процес пішов, будуть надсилати обгортки від цукерок, для виплати зарплат КСУ і іншим хабарникам.
svyatoslav_hromyak
 
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