За останній місяць кількість вакансій за кордоном виросла на 21%.
Дивися повний текст Українцям стали частіше пропонувати роботу за кордоном - Opendatabot.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:36
Українцям стали частіше пропонувати роботу за кордоном -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям стали частіше пропонувати роботу за кордоном - Opendatabot.
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:36
Процес пішов, будуть надсилати обгортки від цукерок, для виплати зарплат КСУ і іншим хабарникам.
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