В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла.
Дивися повний текст Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16
Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість.
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:22
Копили бабушка с дедушкой на дом и тут сдравствуйте, шот дом у вас хорошем месте .. дорого платить, а вы вон Васе из окружного суда продайте и марш на выселки.
И какова методика ? Может быть центре города но кизяки, может быть за городом но цена выше крыши. Два одинаковых дома рядом могут отличаться в цене в зависимости от расположения в разы.
Вы там нпверху сперва мозг включайте потом говорите. А то у нас уже есть пример безголовых действий Зеленский vs Тупицкий.
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