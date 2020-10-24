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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:22

Копили бабушка с дедушкой на дом и тут сдравствуйте, шот дом у вас хорошем месте .. дорого платить, а вы вон Васе из окружного суда продайте и марш на выселки.

И какова методика ? Может быть центре города но кизяки, может быть за городом но цена выше крыши. Два одинаковых дома рядом могут отличаться в цене в зависимости от расположения в разы.
Вы там нпверху сперва мозг включайте потом говорите. А то у нас уже есть пример безголовых действий Зеленский vs Тупицкий.
Igorten
 
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