В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла.
Дивися повний текст Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16
Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість.
Додано: Суб 31 жов, 2020 11:22
Копили бабушка с дедушкой на дом и тут сдравствуйте, шот дом у вас хорошем месте .. дорого платить, а вы вон Васе из окружного суда продайте и марш на выселки.
И какова методика ? Может быть центре города но кизяки, может быть за городом но цена выше крыши. Два одинаковых дома рядом могут отличаться в цене в зависимости от расположения в разы, состояние домов также может кординально отличатся. Вы готовы оценивать каждый дом в отдельности ?
Вы там наверху сперва мозг включайте потом говорите. А то у нас уже есть пример безголовых действий Зеленский vs Тупицкий.
Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10
Интересно, а как стоимость квартиры будут определять? Если даже продавая квартиру, существует огроменный разброс по ценам в одном доме. И одни завышают стоимость и годами не могут продать, а вторых риелтора убеждают продать быстрее и существенно дешевле. И никто не знает реальной стоимости. (
Или на момент 2021 года? Придет тётенька с блокнотом и скажет? А ремонт тогда они тоже оценивать будут? А квартиры с отделкой? А если человек вложился в проблемный новострой и прошел долгие года достройки. Это учитывается? А второй купил уже готовую с ремонтом. Или просто районами будут оценивать — тогда новостройки и убитые панельки рядом будут одинаково платить? Думаю они ввязались опять в то, что только теоретически понимают.
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