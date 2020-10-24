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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла.

Дивися повний текст Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:22

Копили бабушка с дедушкой на дом и тут сдравствуйте, шот дом у вас хорошем месте .. дорого платить, а вы вон Васе из окружного суда продайте и марш на выселки.

И какова методика ? Может быть центре города но кизяки, может быть за городом но цена выше крыши. Два одинаковых дома рядом могут отличаться в цене в зависимости от расположения в разы, состояние домов также может кординально отличатся. Вы готовы оценивать каждый дом в отдельности ?
Вы там наверху сперва мозг включайте потом говорите. А то у нас уже есть пример безголовых действий Зеленский vs Тупицкий.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10

Интересно, а как стоимость квартиры будут определять? Если даже продавая квартиру, существует огроменный разброс по ценам в одном доме. И одни завышают стоимость и годами не могут продать, а вторых риелтора убеждают продать быстрее и существенно дешевле. И никто не знает реальной стоимости. (Статья об этом)


Или на момент 2021 года? Придет тётенька с блокнотом и скажет? А ремонт тогда они тоже оценивать будут? А квартиры с отделкой? А если человек вложился в проблемный новострой и прошел долгие года достройки. Это учитывается? А второй купил уже готовую с ремонтом. Или просто районами будут оценивать — тогда новостройки и убитые панельки рядом будут одинаково платить? Думаю они ввязались опять в то, что только теоретически понимают.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:58

опять будет коррупция..
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:25

"Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками"...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:58

  Тракторист написав:"Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками"...

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Сейчас это очень популярно, как красная тряпка для бычья.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:11

  p_a_l написав:
  Тракторист написав:"Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками"...

Вы забыли добавить в перечисление - ветеран, не ветеран -
Сейчас это очень популярно, как красная тряпка для бычья.

я просто привёл цитату из конституции... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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