Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...

Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10

Интересно, а как стоимость квартиры будут определять? Если даже продавая квартиру, существует огроменный разброс по ценам в одном доме. И одни завышают стоимость и годами не могут продать, а вторых риелтора убеждают продать быстрее и существенно дешевле. И никто не знает реальной стоимости. (об этом)Или на момент 2021 года? Придет тётенька с блокнотом и скажет? А ремонт тогда они тоже оценивать будут? А квартиры с отделкой? А если человек вложился в проблемный новострой и прошел долгие года достройки. Это учитывается? А второй купил уже готовую с ремонтом. Или просто районами будут оценивать — тогда новостройки и убитые панельки рядом будут одинаково платить? Думаю они ввязались опять в то, что только теоретически понимают.