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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:16

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла.

Дивися повний текст Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:17

Итоге будет такий, все заплатять в РАЗЫ больше чем сейчас платят, когда метры. Спасибо Вам Зе Гетьмана, ещё 3.5 года Вас терпеть
penkakruzkalk
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:22

Копили бабушка с дедушкой на дом и тут сдравствуйте, шот дом у вас хорошем месте .. дорого платить, а вы вон Васе из окружного суда продайте и марш на выселки.

И какова методика ? Может быть центре города но кизяки, может быть за городом но цена выше крыши. Два одинаковых дома рядом могут отличаться в цене в зависимости от расположения в разы, состояние домов также может кординально отличатся. Вы готовы оценивать каждый дом в отдельности ?
Вы там наверху сперва мозг включайте потом говорите. А то у нас уже есть пример безголовых действий Зеленский vs Тупицкий.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:10

Интересно, а как стоимость квартиры будут определять? Если даже продавая квартиру, существует огроменный разброс по ценам в одном доме. И одни завышают стоимость и годами не могут продать, а вторых риелтора убеждают продать быстрее и существенно дешевле. И никто не знает реальной стоимости. (Статья об этом)


Или на момент 2021 года? Придет тётенька с блокнотом и скажет? А ремонт тогда они тоже оценивать будут? А квартиры с отделкой? А если человек вложился в проблемный новострой и прошел долгие года достройки. Это учитывается? А второй купил уже готовую с ремонтом. Или просто районами будут оценивать — тогда новостройки и убитые панельки рядом будут одинаково платить? Думаю они ввязались опять в то, что только теоретически понимают.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:58

опять будет коррупция..
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:55

С какого хрена человек вообще должен платить налог за квартиру государству? На свою квартиру моя бубушка уже отработала своё, с доходов уже уплочены все налоги, в каждом предмете в доме уплочен налог, НДС, пенсионный и т.п. Уверен, что налог на квартиру сродни налогу на воздух, ты же дышишь воздухом? А почему не платишь? Ты этот воздух сделал? Так можно далеко зайти
fopbalashov
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 16:55

Де їх беруть тих гетьманцевих. Покращення за покращенням. Подумав би про диференціацію, якщо на 60 метрах живе наприклад 5 чи 7 людей? Як тоді рахувати? Чи тільки квадратура в голові? Совок якийсь.
Ще один підрахуй знайшовся...
goryzont
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:22

Народ так переживает, что начал срочно регистрироваться на сайте? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:27

  Ratatui написав:Народ так переживает, что начал срочно регистрироваться на сайте? :shock:

ПЭС трудится, не покладая лап
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:47

т.е. чтоб "маеток в пару гектар" в Козине будут считать по нулевой ставке, а халупу-хрущёвку около "центра" - по цене козинского "маетка".
И, где указаны границы "центра" ?
А что в случае если,
граница этого самого центра, проходит по середине квартиры...? :roll:
Пол квартиры как бы в центре, а пол вне центра ?
Марта
 
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