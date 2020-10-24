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Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:53
Короче, виллы на островах (не в центре) облагать не будут!
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Dikoy
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:54
fopbalashov написав:
С какого хрена человек вообще должен платить налог за квартиру государству? На свою квартиру моя бубушка уже отработала своё, с доходов уже уплочены все налоги, в каждом предмете в доме уплочен налог, НДС, пенсионный и т.п. Уверен, что налог на квартиру сродни налогу на воздух, ты же дышишь воздухом? А почему не платишь? Ты этот воздух сделал? Так можно далеко зайти
Перенимаем европейский опыт. Там за каждый пук нужно платить. Капитализм. У нас, к налогу на владение собственностью только начали приучать. Дальше будут 3 шкуры сдирать с людей, которые хоть чем-то владеют
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safonovstanislav
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:01
goryzont написав:
Де їх беруть тих гетьманцевих. Покращення за покращенням. Подумав би про диференціацію, якщо на 60 метрах живе наприклад 5 чи 7 людей? Як тоді рахувати? Чи тільки квадратура в голові? Совок якийсь.
Ще один підрахуй знайшовся...
Очень удобно, что вся собственность уже находится в реестрах, вместе с именами владельцов. Это не деньги заробитчан, до которых дотянуться есть желание, но нет возможности. На крайний случай, в случае неуплаты налогов за недвигу, её же будут забирать в счёт их уплаты.
В Детроите, в США, дома продавались по $1, лишь бы наконец избавиться и перестать платить за них. Ведь, даже, когда заберут собственность, её продадут за копейки, и всё равно останетесь должны
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safonovstanislav
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