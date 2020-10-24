Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:54
Перенимаем европейский опыт. Там за каждый пук нужно платить. Капитализм. У нас, к налогу на владение собственностью только начали приучать. Дальше будут 3 шкуры сдирать с людей, которые хоть чем-то владеют
Додано: Суб 31 жов, 2020 19:01
Очень удобно, что вся собственность уже находится в реестрах, вместе с именами владельцов. Это не деньги заробитчан, до которых дотянуться есть желание, но нет возможности. На крайний случай, в случае неуплаты налогов за недвигу, её же будут забирать в счёт их уплаты.
В Детроите, в США, дома продавались по $1, лишь бы наконец избавиться и перестать платить за них. Ведь, даже, когда заберут собственность, её продадут за копейки, и всё равно останетесь должны
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:18
По некой усредненной рыночной цене (или по фактической цене из договора купли-продажи, если она выше оценочной). Скорее всего будет так. И считать налоги от цены, а не от площади - это правильное решение. Так и должно быть изначально.
p.S. В США налог на недвижимость = 1% в год от её стоимости.
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:29
У нас любят ссылаться на размер налогов в других странах, в зависимости от того, что надо затолкнуть пересичному, могут говорить, что где-то налоги выше (как на недвижимость в штатах), где-то налоги ниже (как в штатах некоторые налоги на зарплату).
Это глуповато, надо всегда смотреть сколько денег остаётся в среднем после уплаты налогов.
Вот я например, при условии моей зарплаты в 100 тысяч долларов сразу согласен уплатить 50 % налога. Даже 70 % готов заплатить. Заранее согласен.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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