Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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goryzont написав:Де їх беруть тих гетьманцевих. Покращення за покращенням. Подумав би про диференціацію, якщо на 60 метрах живе наприклад 5 чи 7 людей? Як тоді рахувати? Чи тільки квадратура в голові? Совок якийсь. Ще один підрахуй знайшовся...
Очень удобно, что вся собственность уже находится в реестрах, вместе с именами владельцов. Это не деньги заробитчан, до которых дотянуться есть желание, но нет возможности. На крайний случай, в случае неуплаты налогов за недвигу, её же будут забирать в счёт их уплаты. В Детроите, в США, дома продавались по $1, лишь бы наконец избавиться и перестать платить за них. Ведь, даже, когда заберут собственность, её продадут за копейки, и всё равно останетесь должны
RO41m написав:Интересно, а как стоимость квартиры будут определять?
По некой усредненной рыночной цене (или по фактической цене из договора купли-продажи, если она выше оценочной). Скорее всего будет так. И считать налоги от цены, а не от площади - это правильное решение. Так и должно быть изначально.
p.S. В США налог на недвижимость = 1% в год от её стоимости.
RO41m написав:Интересно, а как стоимость квартиры будут определять?
По некой усредненной рыночной цене (или по фактической цене из договора купли-продажи, если она выше оценочной). Скорее всего будет так. И считать налоги от цены, а не от площади - это правильное решение. Так и должно быть изначально.
p.S. В США налог на недвижимость = 1% в год от её стоимости.
У нас любят ссылаться на размер налогов в других странах, в зависимости от того, что надо затолкнуть пересичному, могут говорить, что где-то налоги выше (как на недвижимость в штатах), где-то налоги ниже (как в штатах некоторые налоги на зарплату).
Это глуповато, надо всегда смотреть сколько денег остаётся в среднем после уплаты налогов.
Вот я например, при условии моей зарплаты в 100 тысяч долларов сразу согласен уплатить 50 % налога. Даже 70 % готов заплатить. Заранее согласен.
Что бы платить налоги на недвижимость, как зарубежом, надо тогда и учетную ставку делать, как там. Чтоб ипотека 1%. Пока этого не будет, никаких высоких налогов не будет - иначе система недвижимости войдет в ступор.
Wise написав:Что бы платить налоги на недвижимость, как зарубежом, надо тогда и учетную ставку делать, как там. Чтоб ипотека 1%. Пока этого не будет, никаких высоких налогов не будет - иначе система недвижимости войдет в ступор.
Вы заблуждаетесь. Дешевая ипотека повысит спрос на недвижимость и, следом, вырастут и цены, а, стало быть, и налогооблагаемая база. Проще говоря если сегодня квартира стоит, допустим $20 000 и 1% налога составит $200, то с ипотекой цена вырастет, скажем, до $50 000 и тогда налог будет $500. Доходы у людей при этом останутся такими же.
Посмотрите на цены на недвижимость в Польше и денежное количество выданных ипотечных кредитов "под 4%", которые так эти цены и разогнали. Сравните с Украиной.
И ещё один момент на тему "как за рубежом": томограф стоит условно $1 000 000 и его цена не зависит от состояния экономики страны. Если хотите, чтоб у страны был томограф - страна должна найти $1 000 000. Если не будет томографа - медицина будет на уровне шаманства. Вот и вся математика.