Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...

Додано: Суб 31 жов, 2020 22:52

Wise написав: Что бы платить налоги на недвижимость, как зарубежом, надо тогда и учетную ставку делать, как там. Чтоб ипотека 1%. Пока этого не будет, никаких высоких налогов не будет - иначе система недвижимости войдет в ступор. Что бы платить налоги на недвижимость, как зарубежом, надо тогда и учетную ставку делать, как там. Чтоб ипотека 1%. Пока этого не будет, никаких высоких налогов не будет - иначе система недвижимости войдет в ступор.

Вы заблуждаетесь. Дешевая ипотека повысит спрос на недвижимость и, следом, вырастут и цены, а, стало быть, и налогооблагаемая база.Проще говоря если сегодня квартира стоит, допустим $20 000 и 1% налога составит $200, то с ипотекой цена вырастет, скажем, до $50 000 и тогда налог будет $500. Доходы у людей при этом останутся такими же.Посмотрите на цены на недвижимость в Польше и денежное количество выданных ипотечных кредитов "под 4%", которые так эти цены и разогнали. Сравните с Украиной.И ещё один момент на тему "как за рубежом": томограф стоит условно $1 000 000 и его цена не зависит от состояния экономики страны. Если хотите, чтоб у страны был томограф - страна должна найти $1 000 000. Если не будет томографа - медицина будет на уровне шаманства. Вот и вся математика.