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Перевірять вартість квартир
кожного: українці по-новому...

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:46

Re: Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому.

  Mediantos написав:А хочется назад в совок? Совок стриг население по-своему, и легально зарабатывая при совке, большинство населения, не могло даже мечтать купить машину, бОльшую квартиру... Поэтому приходилось жить в общагах, 20 лет ждать хрущевку и на 30 квадратах размещать 6 человек. Ну а то что происходит вполне логично, так как остальные налоги народ не хочет платить, то будут изымать другими способами. Другое дело, что пока не озвучены нормы, подходы планируемого налога. Вполне возможно, что с жителей хрущевок ничего снимать не будут - окно возможностей для совкодрочеров вернуться взад и ничего не платить )))
И важно отметить, что если Украина идет по пути капитализма, то вопрос объёма необходимых средств от сбора налогов зависит не от фамилии Зеленский, Порошенко, ведь бюджет наполняется не с неба и не из личного кармана клоуна или миллиардера.
Лично я за то, чтобы налоги платили все, тогда не будут генерироваться фискалами новые, более изощренные способы изъятия денег.


Я ще вчив політеконміку соціалізму, то там так і говорилось, що трудящий отримує 10% грошима, а 90%, щоб він часом по дурості не витратив на щось шкідливе і непотрібне, йому дають житлом, освітою, медициною і т.д. Але при цьому хтось міг цих благ отримати значно більше за другого. Зараз, в принципі, працівнику залишається більше і логічно було би, щоб всі, хто заробляє щось і платили. Тому я за сплату податків на нерухомість, можна починати з більшої та дорожчої, а поступово всю по певних критеріях обкладати. Але одночасно знизити податки з офіційно працюючих, так щоб одне компенсувало друге. Заодно щось перепаде від тіньовиків у бюджети. А то часто є, що мають три-чотири поверхи, але оформили співласність, кого треба прописали, кого виписали, та ще і субсидії отримують.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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